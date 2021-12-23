 

Скандалы: «Культурными словами и не скажешь»: актер Паршин о качестве уборки снега в Петербурге

23.12.2021, 18:46, Разное
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Иван Паршин, российский актер театра и кино, назвал качество уборки снега в Петербурге «ужасным» и предположил, что к снегоуборочному сезону не готовились вовсе

Российский актер театра и кино Иван Паршин высказался по поводу качества уборки снега в Петербурге. «Культурными словами то и не скажешь. Я прямо сейчас за рулем. Я вижу, что прямо сейчас убирают снег, но почему бы это не сделать как-то пораньше? Или еще как… Ужасно. В этом году такое ощущение, что не были готовы к зиме», — возмутился актер.

При этом в октябре текущего года Александр Беглов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заявил о готовности города к зиме.

«В случае сильных снегопадов будут привлечены дополнительные силы и техника по договорам с другими организациями», — отмечал губернатор.

Губернатор пообещал, что для уборки улиц и парковых дорожек будет задействовано порядка 2,2 тысяч единиц снегоуборочной техники. Однако на деле эта цифра оказалась гораздо ниже. Например, утром четверга, 23 декабря, город от снега убирали только 84 единицы снегоуборочной техники.



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