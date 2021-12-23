 

Дело о клевете возбудили после публикации о «болезни» сына Рудковской и Плющенко

23.12.2021, 18:45, Новости дня
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Полиция возбудила уголовное дело о клевете по факту публикации о психическом расстройстве у восьмилетнего сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Дело очень тяжелое! Обвиняемая сторона всячески пытается закрыть дело. Но я не понимаю, зачем это делается? Все равно наказание будет! Неважно, когда, но вина доказана. Саша прошел все медицинские экспертизы. Ждем передачи дела в суд, а процесс затягивается», – приводит ФАН слова Рудковской.

В опубликованном материале говорилось о том, что у ребенка якобы диагностирован синдром Аспергера. Судебно-психиатрическая экспертиза не подтвердила наличие у мальчика данного заболевания.

Рудковская заявила, что в результате произошедшего ее сын получил психологическую травму и отказался ходить на тренировки по фигурному катанию. Виновным грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

До этого Рудковская сообщала, что вместе с адвокатами Александром Добровинским, Анной Бутыриной и Мариной Дубровской добилась возбуждения уголовного дела за публикации о ее сыне Александре, которого родители часто называют «Гном Гномычем».



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