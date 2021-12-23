 

В секретариате Голиковой назвали сроки объединения ПФР и ФСС

23.12.2021, 18:45, Новости дня
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Члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) обсудили объединение Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования.

Фонды планируют объединить к 1 января 2023 года, сообщили в четверг журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа, чтобы обсудить законодательные инициативы, реализующие предстоящие изменения. 

Члены РТК также рассмотрели проект о помощи россиянам, которые ищут работу, в переезде в другую местность. По данным Роструда, с 1 января по 31 мая 2021 года за содействием в поиске работы обратились 1 623 391 человек, 71,4 тысячи из них выразили желание работать за пределами региона проживания.

На заседании был затронут и проект о продлении до 31 декабря 2022 года выплат медикам и соцработники, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Ранее в Минтруде сообщали, что медики за работу с коронавирусом в праздничные дни

будут получать выплаты.



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