 

Премьер Литвы пожаловалась на низкую зарплату

23.12.2021, 18:45, Новости дня
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила в ходе заседания парламента, что ее заработная плата, как и зарплата других членов сейма, слишком низкая, это, по ее словам, «удешевляет» власть.

«Зарплата премьер-министра ненормальна… Ненормальна и зарплата членов сейма, потому что… мы таким образом создаем дешевую власть, и тогда на эти позиции прорываются люди, которым эта зарплата кажется каким-то очень большим достижением в жизни и которые не всегда понимают свою ответственность», – приводит ее слова портал Delfi.lt, передает РИА «Новости».

В связи с этим, она призвала власти страны решить проблему. Сумму заработка Шимоните называть на стала.

Премьер заявила, что в сейме хватит воли принять решения не о депутатах и политиках, а о других каденциях, чтобы работа оценивалась адекватно ответственности.

Ранее Шимоните заявляла, что Литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США. Это происходит из-за транзита белорусских удобрений и скандала вокруг компании «Беларуськалий», против которой США ввели санкции. 



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