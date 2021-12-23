 

В партии “Наш край” заявили, что решения Кабмина ведут к подорожанию газа, тепла и горячей воды

23.12.2021, 18:32, Новости дня
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“Уже с мая следующего года “Укргазвидобування” должна продавать через биржу 50% добытого в стране ресурса по рыночным ценам. А с 2024-го – весь добытый нами газ должен проходить через биржу, куда есть доступ у всех игроков без исключения. В результате если цены останутся на сегодняшнем уровне – наши бюджетные структуры будут неконкурентными. Так что вероятность роста тарифов для предприятий ТКЭ и населения очень высока”, – считает Мазурчак.

Он добавил, что в меморандуме МВФ есть еще один пункт, который также может негативно повлиять на формирование цены.

“С мая 2022-го цены на горячую воду, газ и тепло отражают все расходы компании включая капиталовложения. Это сколько? Какие именно капиталовложения? Такой пункт позволяет сформировать любые цены”, – заявил политик.

Сложная ситуация с запасами угля может привести к отключениям тепла и света, предупредил он.

“Сегодня запасы угля в два раза ниже гарантированных и в три раза меньше, чем было в этот период в прошлом году. Правительство подключило атомную энергетику, но это не выход. Существуют пиковые часы утром и вечером. А атомные станции нельзя регулировать – в течение дня сбрасывать и поднимать напряжение. Так что запасы газа стремительно падают. Мы уже используем газ, который закачивали в 2020 году. Импорт мог бы немного спасти ситуацию, но цены в Европе настолько выросли, что такой возможности у нас нет. Есть еще гидроэлектростанции, но сегодня уровень воды сильно упал, и они не могут давать больше мощности”, – сказал Мазурчак.

Сопредседатель “Нашего края” заявил, что Кабмин должен срочно разработать и представить программу энергетического обеспечения населения.

“Партия “Наш край” требует пересмотреть условия с МВФ. Сегодняшние тарифы и так неподъемны для населения. Больше люди платить не могут! Также наша партия настаивает на том, что государство должно разрабатывать собственные запасы энергоресурсов, которыми можно обеспечить все население. Мы должны двигаться в направлении энергетической независимости”, – заявил он.

Контекст:

“Наш край” инициировал законопроект, по которому теплом в первую очередь обеспечиваются социальные объекты. Законопроект №6398 зарегистрирован в Раде 6 декабря, он направлен на рассмотрение профильного комитета. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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