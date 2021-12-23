 

Евродепутат от Польши – пахнет «новой Ялтой», поэтому нам надо срочно вооружаться

23.12.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Путин чувствует, что в геополитике наступает время перемен, новое перераспределение политических ресурсов, и он хочет принять в нём активное участие, уверен депутат Европарламента от Польши Патрик Яки. В беседе с Polskie Radio он призывает Польшу создать коалицию стран, которые не дадут своего согласия на «новую Ялту».


Reuters

В ходе последних российско-американских переговоров Москва предложила остановить процесс расширения НАТО на восток и создать «буферную зону» между Североатлантическим альянсом и Россией в центральноевропейском регионе, пишет Polskie Radio. «Это кризисный момент. Он состоит из множества составляющих. Период паузы в геополитике заканчивается. Рано или поздно нас ждёт новое перераспределение сил и средств в мире. Главная задача для польской элиты заключается в том, чтобы Польша в этой новой раздаче карт была сильнее, а не слабее», — заявил в интервью радиостанции депутат Европарламента от Польши Патрик Яки. 

Политик также указал на главные причины новой геополитической ситуации. Пока Соединённые Штаты вели непродуктивные войны в Ираке и Афганистане и закачивали туда огромные суммы денег, которые в итоге пошли впустую, Китай молча набирал силу. Его рост наблюдался в традиционной экономике, промышленности, а также инновационной экономике. «В итоге в этих вопросах он начал обгонять США», — подчеркнул евродепутат.

Он уверен, что США уже осознали это. «Некоторые говорят, что Трамп слишком поздно начал торговую войну с Китаем. Элита США решила противостоять растущей мощи Китая, они должны сосредоточиться на Китае в Тихом океане. В связи с этим в Европе их будет меньше. И если в Европе их станет меньше, то это хорошая возможность для Путина», — объясняет политик. «Путин чувствует, что в геополитике наступает время перемен, что в мире произойдёт новое распределение политических ресурсов… Путин хочет принять в нём наступательное участие», — подчёркивает он. 

Евродепутат обратил внимание на то, что Польше следует развивать свою армию и боевые возможности. «Мы уже начали это делать с решения вице-премьера Ярослава Качиньского. Мы имеем дело с доктриной Путина, которая очень похожа на доктрину Брежнева. То, что он предлагает США, пахнет очередной Ялтой», — предупреждает он. «Польша находится в сложной геополитической ситуации. США хотят перетянуть Россию на свою сторону, то есть против Китая. Россия, если это получится, потребует за это какую-то плату. Какую? Давайте вспомним историю. Польша должна вооружиться и создать коалицию стран, которые не дают своего согласия на новую Ялту», — резюмирует он. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / “Каждый украинец должен приготовить”. Клопотенко поделился рецептом галушек с мясом и вишнями

22.03 / Обострение на Донбассе критически на переговоры не повлияет – Мендель

03.06 / Стал известен возможный премьер Израиля

18.11 / Экс-губернатору Меню предъявлено обвинение

28.11 / Уехавшего из РФ Моргенштерна сняли на видео в Дубае

21.03 / Бренд Volkswagen в феврале снизил продажи в РФ на 8%

10.11 / Власти ХМАО отказались переводить детей на удаленку из-за нашествия волков

28.06 / 29 июня начнутся тестовые полеты Boeing 737 MAX

02.02 / В Карпатах прогнозируют опасность схода лавин, синоптики просят туристов не ходить в горы

17.12 / Данилов о войсках РФ на границе Украины: Для вторжения нужно в разы больше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика