Европа закрывает бары и переходит на удаленку из-за омикрона



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Британская радиовещательная корпорация ВВС рассказывает об обстановке в европейских городах в связи с распространением омикрон-штамма в регионе.

Новая версия COVID-19 уже стала доминирующей версией коронавируса во многих европейских странах. В Европе зарегистрировано более 89 миллионов случаев заболевания и 1,5 миллиона случаев смертей от коронавируса.

Рост числа случаев заражения омикроном и другими штаммами ставит системы здравоохранения Европы на грань краха — об этом предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он сказал, что надвигается «новый шторм», и правительствам следует приготовиться к значительному увеличению числа случаев коронавируса.

Германия и Португалия закрывают ночные клубы

Германия и Португалия объявили об ограничениях и более жестких мерах по социальному дистанцированию после католического Рождества (25 декабря).

Германия объявила, что с 28 декабря вернутся следующие ограничения: будут запрещены частные собрания больше десяти человек, а ночные клубы и вовсе закроются. С этого дня футбольные матчи также будут проводиться без зрителей. «У коронавируса не бывает рождественских перерывов», — заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы не можем и не должны закрывать глаза на эту следующую волну, которая начинает нависать над нами», — добавил он.

Португалия также приказала закрыть бары и ночные клубы с 26 декабря и сделала обязательной работу из дома с этой даты до 9 января. Собрания на открытом воздухе будут разрешены группам до 10 человек.

Испания и Франция сообщают о рекордном количестве заболевших

Испания сообщила о самом большом количестве ежедневных случаев заболевания с начала пандемии, а Франция предупредила, что количество ежедневных случаев вскоре может превысить 100 000.

Во вторник Испания сообщила о рекордных 49 823 новых ежедневных заражениях — предыдущий рекорд был 44 357, он был зарегистрирован в январе этого года. Премьер-министр страны Педро Санчес встречается с региональными лидерами, чтобы обсудить введение новых ограничений.

Франция в среду начала вакцинацию детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что увеличение ежедневных инфекций в стране будет вызвано вариантом омикрон, который, скорее всего, станет доминирующим штаммом к началу января.

Финляндия, Швеция и Нидерланды ограничивают рождественские посиделки в кафе

Бары и рестораны в Финляндии должны закроются в 22:00 в предпраздничный день, 24 декабря, поскольку в этой скандинавской стране наблюдается рекордный уровень заболевания COVID-19. А в течение трех недель с 28 декабря рестораны должны будут закрываться в 18:00 и будут ограничены по количеству сидячих мест в зале.

В Швеции бары, кафе и рестораны смогут обслуживать сидящих гостей только со среды, 29 декабря. И людей просят по-возможности работать из дома.

Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен сказала, что ожидает рост заболеваемости омикроном, и предупредила, что «нагрузка на систему здравоохранения увеличивается».

Нидерланды уже ввели более жесткие ограничения, объявив в понедельник строгую изоляцию на католическое Рождество. Магазины, бары, тренажерные залы, парикмахерские и другие общественные места будут закрыты как минимум до 14 января. Голландцам разрешено только два гостя на семью в обычные дни и не больше четырех гостей в праздничные. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что эти меры «неизбежны».

Великобритания также готовится вводить ограничения

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид объявил, что люди, инфицированные коронавирусом, смогут выйти из карантина через семь дней вместо десяти, если у них будет отрицательный результат на шестой и седьмой дни. А премьер-министр Борис Джонсон ранее исключил какие-либо новые ограничения для Англии перед Рождеством, но Шотландия , Уэльс и Северная Ирландия все-таки объявили об ограничении социальных контактов.