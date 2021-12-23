 

Нынче вор плюет культурно — правда, в краденую урну

23.12.2021, 18:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тверская область снискала свой кусочек славы благодаря удивительному происшествию. Не сказать, чтоб сие событие было сверхуникальным, но оно явно претендует на ТОП-1 среди аналогичных «краж века».

И вовсе не потому, что двое представителей сильного пола зачем-то уперли урну для мусора — такое время от времени случается. Но что-то не слыхать еще было про силачей, коим взбрело бы в голову украсть подобный уличный аксессуар весом 80 килограммов. Да-да, была та урна бетонно-монолитной.

Какова же была была цель преступников? Вряд ли им удалось бы нажиться на этой посудине: разве что в их Удомле есть пункт утильсырья, где принимают бетонные изделия… Скажете, маловероятно, и будете правы. Тогда, может, мечтали они создать с помощью несчастной урны уникальный ландшафтный дизайн на своем огороде? Так вроде пока что зима, причем в самом разгаре — какие нынче ландшафты, окромя снежных завалов.

Напрашивается мысль, что уволокли приятели урну на спор или занялись этим сизифовым трудом просто-напросто с глубокого перепоя. Впрочем, возможно и два в одном: спьяну и на спор. Похоже, они сами еще не решили, как использовать свое новое «сокровище», добытое неправедным путем. А потому разместили уличную урну пока в гараже, где ее и отыскали стражи порядка.

Теперь бестолковым злоумышленникам грозит уголовное наказание по статье «Кража» аж до пяти лет пребывания в не столь отдаленных местах. А что они думали, никто не заметит пропажи столь ценного объекта? Вот и местная администрация озаботилась его исчезновением и направила к правоохранителям представителя, а тот — свои стопы прямиком в полицию.

Ну а полицейские, получив заявление о краже весьма дорогостоящей урны, за которую из средств местного бюджета было выложено 7,5 тысяч рублей, прибыли на место происшествия. Честь по чести провели опрос потенциальных очевидцев и просмотрели все записи с видеокамер, кои злодеи явно проигнорировали.

Возбудив уголовное дело, правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что кражу урны совершили двое мужчин. Те загрузили ее в багажник легкового автомобиля и оттранспортировали в гараж одного из похитителей.

Там урна и пребывала, когда во всем признался задержанный местный житель 29 лет. Поиск второго преступника еще продолжается.

Источники информации и картинок: tvtver.ru, abon-news.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Мнение: Индийский апокалипсис

02.02 / Бывшая жена не позволяет Максиму Бобкову из «Склифосовского» видеться с дочерью

14.03 / Из жизни согнутых и распрямленных

02.09 / Мнение: Чтобы меньше читали

03.03 / Эвелину Бледанс раскритиковали за откровенное фото

21.08 / Мнение: Колонка из колонии… Навальный о коррупции в России

06.02 / “Сосуды глаз приобретают патологическую извилистость”: Медик рассказала о большой опасности COVID-19 для органов зрения

24.12 / Самые громкие расследования 2020 года

05.08 / Личное: Лицо красивое

29.04 / Мнение: Качественное изменение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика