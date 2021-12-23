Нынче вор плюет культурно — правда, в краденую урну

Тверская область снискала свой кусочек славы благодаря удивительному происшествию. Не сказать, чтоб сие событие было сверхуникальным, но оно явно претендует на ТОП-1 среди аналогичных «краж века».

И вовсе не потому, что двое представителей сильного пола зачем-то уперли урну для мусора — такое время от времени случается. Но что-то не слыхать еще было про силачей, коим взбрело бы в голову украсть подобный уличный аксессуар весом 80 килограммов. Да-да, была та урна бетонно-монолитной.

Какова же была была цель преступников? Вряд ли им удалось бы нажиться на этой посудине: разве что в их Удомле есть пункт утильсырья, где принимают бетонные изделия… Скажете, маловероятно, и будете правы. Тогда, может, мечтали они создать с помощью несчастной урны уникальный ландшафтный дизайн на своем огороде? Так вроде пока что зима, причем в самом разгаре — какие нынче ландшафты, окромя снежных завалов.

Напрашивается мысль, что уволокли приятели урну на спор или занялись этим сизифовым трудом просто-напросто с глубокого перепоя. Впрочем, возможно и два в одном: спьяну и на спор. Похоже, они сами еще не решили, как использовать свое новое «сокровище», добытое неправедным путем. А потому разместили уличную урну пока в гараже, где ее и отыскали стражи порядка.

Теперь бестолковым злоумышленникам грозит уголовное наказание по статье «Кража» аж до пяти лет пребывания в не столь отдаленных местах. А что они думали, никто не заметит пропажи столь ценного объекта? Вот и местная администрация озаботилась его исчезновением и направила к правоохранителям представителя, а тот — свои стопы прямиком в полицию.

Ну а полицейские, получив заявление о краже весьма дорогостоящей урны, за которую из средств местного бюджета было выложено 7,5 тысяч рублей, прибыли на место происшествия. Честь по чести провели опрос потенциальных очевидцев и просмотрели все записи с видеокамер, кои злодеи явно проигнорировали.

Возбудив уголовное дело, правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что кражу урны совершили двое мужчин. Те загрузили ее в багажник легкового автомобиля и оттранспортировали в гараж одного из похитителей.

Там урна и пребывала, когда во всем признался задержанный местный житель 29 лет. Поиск второго преступника еще продолжается.

Источники информации и картинок: tvtver.ru, abon-news.ru

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