Автоэксперт Алексей Ревин рассказал, как правильно прогревать автомобиль
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По мнению опытного эксперта в области автомобилей, автолюбители допускают немало ошибок, которые значительно замедляют процесс прогревания двигателя и салона.
Не рекомендуется с холодным мотором и на холостых оборотах долго прогревать салон. Лучше вначале греть мотор на парковке, а через 5 минут рекомендуется поехать на низкой скорости.
Если в авто есть АКПП, можно перейти на режим D, а ногой удерживать тормоз.
Многие автомобилисты часто допускают одну и ту же ошибку. Они включают обогрев салона, не прогрев перед этим двигатель. В этом случае двигатель будет греться намного дольше.
Еще одной ошибкой при обогреве салона будет включить вентилятор, но не включить рециркуляцию воздуха. Нужно задействовать и вентилятор, и данный режим. В таком случае стекла внутри салона не запотеют.
Источник: newinform.com
Смотреть комментарии → Комментариев нет