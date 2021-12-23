 

Автоэксперт Алексей Ревин рассказал, как правильно прогревать автомобиль

23.12.2021, 18:12, Разное
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По мнению опытного эксперта в области автомобилей, автолюбители допускают немало ошибок, которые значительно замедляют процесс прогревания двигателя и салона.
Не рекомендуется с холодным мотором и на холостых оборотах долго прогревать салон. Лучше вначале греть мотор на парковке, а через 5 минут рекомендуется поехать на низкой скорости.

Если в авто есть АКПП, можно перейти на режим D, а ногой удерживать тормоз.

Многие автомобилисты часто допускают одну и ту же ошибку. Они включают обогрев салона, не прогрев перед этим двигатель. В этом случае двигатель будет греться намного дольше.

Еще одной ошибкой при обогреве салона будет включить вентилятор, но не включить рециркуляцию воздуха. Нужно задействовать и вентилятор, и данный режим. В таком случае стекла внутри салона не запотеют.

Источник: newinform.com



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