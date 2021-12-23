 

Галкин запретил Пугачевой оседлать коня во дворе их замка

23.12.2021, 18:12, Разное
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Максим Галкин запретил своей жене Алле Пугачевой оседлать коня, который размещен во дворе их замка в честь приближения новогодних праздников. Юморист побоялся, что его возлюбленная может получить травму.
Максим Галкин уже украсил свой замок и придомовую территорию в честь Нового года. Во дворе установлена 9-метровая елка, стоимость которой, по некоторым данным, может достигать одного миллиона рублей. Также для детей артист установил качалку в виде лошади, а Лиза и Гарри радостно на ней качаются.

Друзья семейства рассказали журналистам, что оседлать искусственного коня, высота которого достигает полутора метров, хотела и Пугачева, но муж запретил ей это сделать из-за риска травмироваться. Примечательно, что сильная характером Примадонна покорно послушалась своего возлюбленного.

Источник: ukraina.ru



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