Математику в школьной программе заменят предпринимательством

Министерство просвещения внесло изменения в список дисциплин, обязательных для изучения в образовательных учреждениях с 1 сентября 2022 года. Согласно постановлению, математику в школьной программе заменит новый предмет – «предпринимательство».

По мнению экспертов ведомства, новый курс с начальных классов адаптирует школьников к современной реальности и поможет проявить свои математические способности в бизнесе.

«Если советская школа предполагала воспитание большого количества инженеров, то сегодня их работу успешно выполняют вычислительные машины и искусственный интеллект, а лучшие технологии нам предоставляют Европа, США и Китай. В то же время в стране образовался дефицит успешных бизнесменов. Сложно в этом упрекать людей, выросших при советской системе образования, но как раз воспитать будущее поколение бизнесменов мы обязаны», – отметила замминистра Евгения Редькова.

Школьный курс математики ограничат арифметикой. Дисциплина будет изучаться в начальных классах. В математических классах, специализированных гимназиях и лицеях сохранят преподавание алгебры и геометрии.

Также в Минпросвещения разрешили использовать на уроках и экзаменах калькуляторы и смартфоны.

«Работа с интернетом – важный навык для современного человека. Одно дело – зазубрить, другое – проявить смекалку и выбраться из непростой ситуации. В жизни второй навык гораздо полезнее первого», – заключила функционер.

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