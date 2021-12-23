Патриархат исключил обсуждение вопросов богословия на встрече с папой Римским

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск не планируют на своей встрече обсуждать вопросы богословия, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По словам митрополита, «обсуждение богословских и доктринальных тем не планируется». Сам митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря, передает РИА «Новости».

Он не считает, что патриарх Московский и всея Руси и папа Римский проведут свою вторую встречу в Гаване, где состоялась первая. Также патриарх Кирилл не планирует визит в Ватикан для встречи с папой. По его словам, для встречи рассматривается «третья страна», не РФ или Италия. Встречу будет удобнее провести после Пасхи, которую Русская православная церковь в 2022 году отметит 24 апреля.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что его встреча с папой Римским Франциском продолжалась час и прошла в доброй и сердечной атмосфере.