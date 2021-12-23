Китай заявил о прорыве в военном сотрудничестве с Россией

Вооруженные силы РФ и Китая в 2021 году добились нового прорыва в сотрудничестве и заявили всему миру о твердой решимости помогать и поддерживать друг друга, а также защищать мир, говорится в министерства обороны КНР.

«В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения вооруженных сил Китая и РФ сохранили высокий уровень взаимодействия», – передает РИА «Новости» текст доклада ведомства о международном военном сотрудничестве Китая в 2021 году.

Отмечается, что на протяжении всего года министры обороны Китая и РФ поддерживали постоянную координацию и взаимодействие, общаясь по видеосвязи, при личных встречах и в переписке. В ведомстве напомнили, что в августе российские военные приняли участие в учениях «Запад/Взаимодействие-2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, за ходом которых наблюдали главы оборонных ведомств двух стран. А осенью в акватории залива Петра Великого прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021».

«Вышеупомянутые мероприятия продемонстрировали новый прорыв в стратегическом сотрудничестве вооруженных сил Китая и России», – добавили в ведомстве. Отмечается, что «стороны реальными действиями совместно и громогласно заявили силам, которые придерживаются менталитета холодной войны и тщетно пытаются запугать другие страны, а также всему миру, что Китай и РФ обладают дружбой, передающейся из поколения в поколение, и никогда не будут врагами, а также обладают твердой решимостью и непоколебимой волей помогать и поддерживать друг друга, и защищать мир».

Ранее в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие-2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.