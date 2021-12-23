Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок – ГБР

По предварительным данным, незаконная добыча песка осуществлялась в 2018-2021 годах в санитарно-защитной и охранных зонах водоема-охладителя Хмельницкой АЭС и нанесла ущерб государству в размере 78 млн грн.

Во время обысков были изъяты бухгалтерские и налоговые документы, проектная документация по разработке и добыче полезных ископаемых, а также записи с данными “черной бухгалтерии”.

“Незаконное использование недр государственного значения могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера”, – отметили в ГБР.

ВИДЕОВидео: Державне бюро розслідувань / Youtube

Контекст:

Хмельницкая АЭС расположена в центральной части Западной Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ривненской и Тернопольской. По проекту станция должна быть четырехблочной, ее строительство началось в 1981 году, сообщается на сайте Энергоатома.

Первый блок был введен в эксплуатацию в 1987 году, второй – в сентябре 2005 года. Станция ежегодно генерирует около 15 млрд. кВт-ч электроэнергии. Среди приоритетов деятельности АЭС – достройка третьего и четвертого блоков.

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