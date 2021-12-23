В транспорте Лондона запретили электросамокаты, электроскутеры и моноколеса

Запрет действует даже на сложенные электросамокат, велосипед или моноколесо. Если человека дважды поймают на нарушении запрета, оштрафуют на 1000 фунтов стерлингов (примерно 35 900 грн). Тем, кто попытается войти на станцию общественного транспорта с одним из этих устройств, будет запрещен вход.

Запрет действует во всех службах сети Transport for London, включая метро, все наземные службы, железнуюдорогу и трамваи, автобусные станции, вокзалы.

Раньше электросамокаты можно было провозить в транспорте как багаж, но запрещено использовать на дорогах общего пользования и тротуарах.

При этом в общественном транспорте Лондона разрешены немоторизованные скутеры, если они складываются и владелец их носит, а не ездит.

Контекст:

В сентябре 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел бы административную ответственность за нарушения. Однако до второго чтения этот законопроект пока не дошел.

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