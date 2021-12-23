В посольстве США разочарованы неудачей с назначением главы САП

“Посольство США разочаровано неудачей с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Победитель уже определен – осталось только утвердить результаты конкурса”, – отметили в американском посольстве в Киеве.

Накануне, 22 декабря послы стран “Большой семерки” (G7) в Украине призвали конкурсную комиссию по избранию главы САП “как можно быстрее собраться, чтобы завершить процесс”.

По итогам конкурса по избранию главы САП детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Но комиссия 21 декабря не смогла утвердить результаты конкурса. За это решение проголосовали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады. В то же время пять других членов комиссии от парламента, включая ее главу, не поддержали решение. В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

По словам руководителя общественной организации “Центр противодействия коррупции” (ЦПК) Виталия Шабунина, назначение руководителя САП сорвала “контролируемая Банковой” часть комиссии – это было сделано “показательным, подчеркнуто беспредельным способом”.

Он отметил, что члены комиссии не дали голоса “за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже больше года”.

В Офисе генпрокурора сообщили 23 декабря, что комиссия по избранию главы САП соберется завтра, 24 декабря, для объявления победителя конкурса.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходило из-за “подконтрольных Банковой членов комиссии”. В конкурсе на должность главы САП происходят “неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи”, а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко и Синюк.

Послы “Большой семерки” (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) 6 декабря встречались с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.

20 декабря Окружной административный суд Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста ЦПК Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным.

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