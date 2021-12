SRF – Брюссель снова подаёт иск против Польши — финансовые санкции не за горами

Еврокомиссия снова подаёт иск против Польши за нарушение основополагающих правил ЕС, пишет швейцарский телеканал SRF. Предпосылкой для этого шага стало постановление Конституционного суда Польши, согласно которому части законодательства ЕС несовместимы с конституцией страны. Далее Еврокомиссия может подать новый иск в Европейский суд, после чего не исключены и финансовые санкции против Варшавы.



Reuters

Спор между ЕС и Польшей обостряется, пишет швейцарский телеканал SRF. Брюссель предпринимает юридические шаги в рамках так называемой процедуры нарушения правил ЕС. Далее возможен новый иск в Европейский суд и, наконец, финансовые санкции в отношении Варшавы.

По версии Еврокомиссии, решения Конституционного суда Польши нарушают, среди прочего, принцип верховенства закона и единообразного применения права ЕС, а также непреложность решений Европейского суда. Кроме того, ведомство в Брюсселе выразило значительные сомнения в независимости и беспристрастности Конституционного суда.

Предпосылкой для такого решения стало, в частности, постановление Конституционного суда от начала октября, согласно которому части законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, поясняет телеканал. Это ставит под сомнение фундамент европейского правового сообщества. Уже в июле польский суд постановил, что применение временных постановлений Европейского суда, касающихся судебной системы страны, несовместимо с конституцией Польши. После этого решения по всей стране прошли масштабные митинги за то, чтобы Польша осталась в Евросоюзе.

С точки зрения Еврокомиссии, Польша с таким решением суда нарушает фундаментальные основания Европейского союза. Если возбуждённый сейчас процесс придёт к такому же выводу, возможны и финансовые санкции в отношении Польши, сообщили в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии по этому поводу написала в своём аккаунте в Twitter о значительной обеспокоенности решениями польского Конституционного суда, а также напомнила, что Евросоюз — это сообщество ценностей и законов, и его важнейший приоритет состоит в том, чтобы гарантировать защиту прав польских граждан.

Deeply concerned by the ruling of the Polish Constitutional Tribunal.

EU is a community of values & laws. We will uphold the founding principles of the EU’s legal order.

Our utmost priority is to ensure that the rights of Polish citizens are protected.https://t.co/QcL2K0vltj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2021

Уже через день после октябрьского решения председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен чётко обозначила позицию своего ведомства: «Законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения. Все страны — члены ЕС обязались следовать этому принципу как члены Европейского союза». По словам Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет «использовать все полномочия, предоставленные нам договорами, чтобы реализовать этот принцип».

Однако национальное консервативное правительство в Варшаве не хочет признавать именно этот фундаментальный приоритет права ЕС, подчёркивает швейцарский телеканал. Польская правящая партия «Право и справедливость», несмотря на международную критику, на протяжении многих лет проводит реструктуризацию судебной системы страны и тем самым оказывает давление на судей. Еврокомиссия уже открыла несколько судебных процессов против Варшавы в связи с реформами и подала иски в Европейский суд. В результате несколько реформ были отменены.

Когда в октябре Конституционный суд Польши вынес своё решение, глава правительства Матеуш Моравецкий попросил суд пересмотреть решение Европейского суда, принятое весной. В своём вердикте высшие судьи ЕС установили, что законодательство ЕС может принудить государства-члены игнорировать отдельные положения национального законодательства, даже если речь идёт о конституционном праве.