 

В Англии выявили резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей 5-11 лет

23.12.2021, 17:42, Разное
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Имперский колледж Лондона представил обновленные данные национального продолжающегося исследования REACT-1, в котором оценивается уровень заболеваемости среди населения в Англии и влияющие на нее факторы. В период с 23 ноября по 14 декабря уровень заражения во всей популяции составил 1,41%, передает The Guardian. Однако среди детей 5-11 лет этот показатель составил 4,47%.

Авторы исследователи отметили, что анализ заболеваемости проводился в то время, когда омикрон-вариант только начал распространяться в Англии, и очевидно, что всплеск заболеваемости связан именно с ним. Детей младшего школьного возраста еще не прививают от коронавируса, поэтому показатели заражения в этой возрастной группе наиболее высокие. Тяжелые случаи COVID-19 среди школьников пока не выявлены.

«Начиная с декабря доля положительных ПЦР-тестов с омикрон-вариантом стремительно увеличивается, постепенно вытесняя дельта-вариант», — сообщил ведущий автор исследования Пол Эллиот (Paul Elliott).

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Автор блога “Заметки детского врача” подробно рассказал о том, почему так важно привить ребенка от опасной инфекции даже если он перенес ее ранее. 

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Ученый добавил, что при существующей динамике риск заражения омикроном вместо дельта будет увеличиваться на 66% в день. Скорость распространения нового варианта в 3,5 раза быстрее распространения дельты в период доминирования альфа-варианта.

Ранее ученые Имперского колледжа Лондона сравнили данные 11,3 тысячи жителей Англии, зараженных омикрон-вариантом или с подозрением на него с показателями около 200 тысяч пациентов, инфицированными дельта или другими вариантами SARS-CoV-2. Они проанализировали скорость распространения вируса, количество симптоматических случаев и число госпитализаций в связи с осложнений.

«Мы не видим никаких доказательств тому, что омикрон имеет более низкую степень тяжести, чем дельта по количеству пациентов с положительным тестом, либо по числу людей, которые обращаются за стационарным лечением», — написали исследователи.



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