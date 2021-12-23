 

В московском метро запустили тематический поезд “Мои документы”

23.12.2021, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вагоны поезда украшены фотографиями сотрудников с рассказами о детстве и о том, как они стали работать в центрах “Мои документы”.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что еще 10 лет назад людям приходилось сидеть в очередях и ходить по разным офисам для получения стандартной выписки. Сейчас комфортные пространства, единый график, вежливые сотрудники и быстрое получение документов стало нормой, отметила она.

“Мои документы” стали эталоном клиентоориентированности. Искреннее желание помочь со стороны чиновников стало нормой для москвичей. И цитаты на стенах вагонов лишний раз это доказывают”, – сказала Ракова.

Выбор Сокольнической линии не случаен – с “красной” ветки начиналось московское метро. А “Мои документы” стали первыми в предоставлении госуслуг на качественно новом уровне.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что московский транспорт и МФЦ объединяет общая цель – сделать жизнь горожан комфортнее. Он выразил уверенность, что тематический поезд будет интересен москвичам.

“Все мы пользуемся услугами центров “Мои документы”, а теперь сможем узнать о новых функциях, которые предоставляют МФЦ, и найти для себя много полезной информации”, – сказал чиновник.

В Москве работают 134 офиса “Мои документы”, шесть из них – флагманские центры. Офисы открываются в самых удобных для горожан местах, перечень услуг расширяется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Российский национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупреждает об угрозе проведения целенаправленных компьютерных атак

24.08 / В Афганистане угнали украинский самолет

05.03 / В Японии создали телефон для звонков на тот свет

14.09 / Испытал мощнейший шок: эксперт Класковский о психологической травме у Лукашенко

23.03 / Мнение: Психолог Степанова – звезда Ютуба

22.01 / Ученые: Холод в квартире в зимнее время способствует жиросжиганию

26.11 / Антибактериальная терапия может снизить риск рака желудка на многие годы – исследование

23.11 / Мнение: Справки Павла Фитина на предателей Родины

31.07 / Ученые из РФ изучат генезис коронавируса

18.06 / Мнение: Новости обязательной вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика