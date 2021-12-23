Диетолог Фус: молочные продукты, грибы и сахар вызывают брожение в желудке

Диетолог Светлана Фус рассказала, что переедание, плохое пережевывание пищи и запивание её большим количеством воды провоцируют газообразование, а некоторые продукты вызывают брожение в желудке.

Фус отметила, что продукты, содержащие много крахмала, такие как хлеб, макароны, рис, бобовые, кукуруза являются причиной неприятных ощущений. Также вызвать повышенное газообразование может клетчатка, которой богаты орехи, фрукты и сырые овощи.

Фус добавила в список потенциально опасных продуктов такие как:

• Молочные продукты: творог, кефир и молоко;

• Грибы: из-за наличия трудно усваиваемого полисахарида хитина;

• Сахаросодержащие продукты, сладкие газированные напитки.

«Кроме того вздутия живота чаще встречается у людей с низкой физической активностью, которые дополнительно употребляют пищу нерегулярно», – подытожила Фус.

Источник: www.gazeta.ru