 

Диетолог Фус: молочные продукты, грибы и сахар вызывают брожение в желудке

23.12.2021, 17:28, Разное
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Диетолог Светлана Фус рассказала, что переедание, плохое пережевывание пищи и запивание её большим количеством воды провоцируют газообразование, а некоторые продукты вызывают брожение в желудке.
Фус отметила, что продукты, содержащие много крахмала, такие как хлеб, макароны, рис, бобовые, кукуруза являются причиной неприятных ощущений. Также вызвать повышенное газообразование может клетчатка, которой богаты орехи, фрукты и сырые овощи.

Фус добавила в список потенциально опасных продуктов такие как:
• Молочные продукты: творог, кефир и молоко;
• Грибы: из-за наличия трудно усваиваемого полисахарида хитина;
• Сахаросодержащие продукты, сладкие газированные напитки.

«Кроме того вздутия живота чаще встречается у людей с низкой физической активностью, которые дополнительно употребляют пищу нерегулярно», – подытожила Фус.

Источник: www.gazeta.ru



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