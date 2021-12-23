 

Фисташки помогают при гипертонии

23.12.2021, 17:28, Разное
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Людям, страдающим гипертонией, исследователи настоятельно рекомендуют есть фисташки. Они помогают в борьбе с повышенным давлением даже во сне.
Недавно американскими учеными было проведено исследование. Для эксперимента выбирались люди, у которых были такие серьезные заболевания, как гипертония и диабет. Первую группу посадили на диету, в которой преобладали углеводы, а жиров практически не было. Вторая группа, кроме этих продуктов, также употребляла в пищу фисташки. Спустя месяц, во второй группе были замечены положительные изменения. “Регулярно включая в свой рацион фисташки, человек может значительно улучшить показатели кровяного давления, улучшить работу сердца и наладить сердечный ритм. При замерах артериального давления у испытуемых было замечено, что давление значительно снизилось даже во время сна”, — рассказали в своем докладе ученые.

Причиной такого благотворного действия на организм является то, что в составе фисташек есть аминокислота L-аргинин. Попадая в организм человека, из этой кислоты высвобождается оксид азота, что способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

Источник: ria.ru



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