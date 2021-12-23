Прооперированная Марина Хлебникова встретит Новый год в больнице

Российская певица Марина Хлебникова перенесла операцию по восстановлению кожи после ожогов, полученных при пожаре.

Заслуженную артистку РФ Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в ее квартире, который произошел ночью 18 ноября. Хлебникова получила 20% ожогов тела, у нее были повреждены дыхательные пути, лицо, грудь и ноги.

В начале декабря Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Она уже самостоятельно дышит, ее состояние начинает стабилизироваться.

По словам врачей, восстановление певицы будет долгим и Новый год она встретит в клинике. В будущем Хлебниковой сделаю еще несколько операций.

Недавно певица вышла на связь с поклонниками и поблагодарила их за поддержку. Она отметила, что самое страшное уже позади и она идет на поправку. Звезда пообещала регулярно выходить на связь с поклонниками.

Источник: www.gazeta.ru