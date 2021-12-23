«Будем их искать»

Путин — о работе следствия по делам об убийстве Политковской и Немцова.

Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос об убийстве журналиста «Новой» Анны Политковской и политика Бориса Немцова. Онлайн-трансляцию мероприятия ведет «Новая газета».

Вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова передает корреспондент «Эха» Максим Курников. «Известны ли лично Путину имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова?», — спросил он.

«Есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия об этом неизвестно. Было сделано все, чтобы изобличить виновных, и некоторые из них погибли в ходе задержания. Сведения счетов идет только во вред нашей стране», — уверил Путин.

«Если здесь речь идет о мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Он должен понимать, что государство будет делать все, чтобы бороться с криминальными проявлениями такого рода», — добавил президент.

ПОЛНЫЙ ОТВЕТ ПУТИНА НА ВОПРОС МУРАТОВА

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В выставочном зале «Манеж» в Москве проходит 17-ая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В прошлом году мероприятие проходило в онлайн формате из-за коронавирусных ограничений, а в этом году журналистам все же позволили задать президенту вопросы очно. При этом, Кремль заранее объявил, что на пресс-конференцию допустят до 500 человек.

Впервые за всю историю конференции на мероприятие нельзя было получить аккредитацию, и Кремль сам выбирал, кого позвать. «Новая газета» в список приглашенных журналситов не попала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «жесткими ограничениями со стороны Роспотребнадзора».

Тем не менее, Кремль пригласил Ксению Собчак, Сергея Шнурова, Андрея Колесникова из «Коммерсанта», Александра Юнашева из Life, Сергея Брилева («Россия 1»). Также на встрече с президентом будут присутствовать журналисты газет «Молодой ленинец», «Сельская правда», «Степные вести», телеканалов «Спас», «Матч.тв» и другие. На мероприятие позвали и представителей СМИ, включенных в реестр «иностранных агентов. Среди них — «Дождь»*, «Медуза»* и «Радио Свобода»* .

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