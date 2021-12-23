 

В Кремле назвали сроки оглашения Послания президента Федеральному собранию

23.12.2021, 17:16, Новости дня
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что подготовка к событию уже ведется. «Предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, послание «в начале года будет».

В апреле этого года В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.



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