 

Вице-президент Турции сдал положительный тест на COVID-19

23.12.2021, 17:16, Новости дня
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Вице-президент Турции Фуат Октай получил положительный тест на коронавирус, сообщили в пресс-службе его администрации.

«Сданный вице-президентом тест на COVID-19 оказался положительным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Октай госпитализирован в городскую больницу Анкары, состояние его здоровья хорошее.

В понедельник он принимал участие в заседании кабмина Турции, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось о смерти россиянина, заболевшего коронавирусом в Турции. Турист, пролежавший в турецкой больнице больше полутора месяцев, скончался, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье.



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