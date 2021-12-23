Нигерциец предложил украинским пограничникам $300, чтобы пустили в Украину “учить украинский язык”

Сообщается, что иностранец прилетел в Одессу из Стамбула.

“Во время пограничного контроля он утверждал, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы. Однако подтвердить цель своего визита “студент” не смог, поэтому получил от пограничников отказ во въезде”, – говорится в сообщении. .

Нигериец уже второй раз за месяц пытался въехать в Украину, рассказали в Госпогранслужбе.

Иностранца вернули обратным рейсом.

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