Нигерциец предложил украинским пограничникам $300, чтобы пустили в Украину “учить украинский язык”
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Сообщается, что иностранец прилетел в Одессу из Стамбула.
“Во время пограничного контроля он утверждал, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы. Однако подтвердить цель своего визита “студент” не смог, поэтому получил от пограничников отказ во въезде”, – говорится в сообщении. .
Нигериец уже второй раз за месяц пытался въехать в Украину, рассказали в Госпогранслужбе.
Иностранца вернули обратным рейсом.
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