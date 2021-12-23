Пограничники не пустили в Украину российскую модель, незаконно посещавшую Крым

Россиянка прибыла в аэропорт “Киев” авиарейсом из Варшавы, при пограничном контроле было установлено, что она неоднократно незаконно ездила во временно оккупированный Крым.

Последний раз гражданка РФ 2000 года года рождения посещала Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках, туда девушка полетела прямым авиарейсом из Москвы. Россиянке отказали в пересечении украинской границы, также ей на три года запретили въезд на территорию Украины.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України/ Youtube

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы.

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