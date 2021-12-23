Guardian – судебный спор Абрамовича и автора книги «Люди Путина» разрешился согласием внести правки в текст

Издательство HarperCollins и автор книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон урегулировали судебное разбирательство с российским олигархом Романом Абрамовичем, пишет британская газета The Guardian. Иск был подан в связи с клеветой и, в частности, с приведёнными в книге утверждениями о том, что Абрамович купил ФК «Челси» по указанию российского президента. Теперь в текст будет внесён ряд исправлений и уточнений.



Reuters

Российский олигарх Роман Абрамович урегулировал иск о клевете и прекратил дело против журналистки Кэтрин Белтон по поводу её книги «Люди Путина», пишет британская газета The Guardian. Соответствующее соглашение было достигнуто поздно вечером во вторник.

Теперь в тексте будет признано, что утверждение о том, что Абрамович купил футбольный клуб «Челси» по указанию российского президента, не является констатацией факта. Также в текст будут включены дополнительные опровержения от пресс-секретаря олигарха и клуба.

Кроме того, будет исправлено утверждение о том, что покойный олигарх Борис Березовский был совладельцем российской нефтяной компании «Сибнефть» вместе с Абрамовичем. Поправка вносится в связи с судебным разбирательством между двумя олигархами в Высоком суде в 2011—2012 годах, которое Абрамович выиграл. Издатель книги, компания HarperCollins, согласилась сделать выплату на благотворительность «в знак признания этой ошибки», отмечает британская газета.

Как сообщается в статье, Абрамович подал в суд из-за ряда претензий, в том числе к словам о том, что он купил «Челси» по приказу Владимира Путина. Абрамович был одним из трёх российских магнатов, возбудивших дело о клевете против Кэтрин Белтон и HarperCollins вместе с российской государственной нефтяной компании «Роснефть».

Остальные ответчики впоследствии урегулировали или отозвали свои иски. Абрамович прекратил дело после того, как в среду HarperCollins заявила, что некоторые сведения об олигархе были неточными. Компания согласилась внести изменения в книгу, широко известную как основательный труд об эпохе Путина, считает The Guardian.

В HarperCollins это урегулирование вопроса назвали справедливым соглашением. Самому Абрамовичу не будет выплачено никакой компенсации. Обе стороны сами оплатят свои расходы. Если бы судебный процесс по делу о клевете состоялся в Высоком суде в следующем году, судебные издержки, вероятно, превысили бы £10 млн.

Издательство HarperCollins и автор книги принесли свои извинения за то, что некоторые аспекты в тексте оказались не столь ясны, как им хотелось бы, и выразили радость по поводу того, что теперь разъяснили соответствующие моменты в тексте.

В ФК «Челси» сообщили, что рады тому, что HarperCollins и Белтон «извинились перед господином Абрамовичем» и согласились внести изменения в книгу. Несколько ложных и не имевших доказательств утверждений о футбольном клубе были удалены, отмечает издание. Также клуб сообщил, что издатель согласился разъяснить или удалить «более 1700 слов». Единственной причиной, по которой олигарх опубликовал свой иск, было желание «опровергнуть ложные утверждения», опубликованные о нём, в том числе по поводу покупки «Челси» и деятельности клуба.

Далее в заявлении сказано: «Поскольку цели этого судебного иска никогда не были карательными, мы не требовали выплаты каких-либо убытков. Однако мы попросили, чтобы HarperCollins вместо возмещения ущерба сделала пожертвование в пользу благотворительной организации, на что они согласились».

Несмотря на изменения в тексте, соглашение в целом рассматривается как победа Белтон, которая подверглась беспрецедентной юридической атаке со стороны миллиардеров со связями в Кремле, считает The Guardian.

В своём заявлении автор книги сказала, что «последний год был похож на войну на истощение», в ходе которой её «бомбардировали исками» четыре российских миллиардера и компания «Роснефть». «Хотя истцы отрицают, что это было скоординировано, мне это показалось похожим на многостороннюю кампанию Кремля против Украины, в которой он пытался вымотать Запад, чтобы заставить его пойти на уступки в области безопасности в связи с расширением НАТО», — добавила Белтон.

Активисты назвали дело против Белтон злоупотреблением британской системой защиты от клеветы. Абрамович подал в суд на бывшую журналистку Financial Times лично, а также на её издателя. Издательство HarperCollins заявило, что Белтон всегда была готова включить комментарии олигарха по поводу обвинений, и признала, что книги на противоречивые современные темы нуждаются в обновлении по мере появления новой информации.

На предварительном слушании в ноябре госпожа судья Типплз постановила, что несколько отрывков из книги, в которых, по словам Абрамовича, содержатся ложные утверждения о нём, являются клеветой на него. Одним из таких утверждений было предположение, что Абрамович находится «под контролем Путина». Однако она признала три из четырёх отрывков, на которые жаловалась «Роснефть», не содержащими клеветы, после чего нефтяная компания отложила рассмотрение дела.

Типплз подчеркнула, что суд на тот момент выносил решение только по существу вопроса и не решал, были ли утверждения в отношении Абрамовича или кого-либо ещё правдивыми или ложными. После урегулирования в среду претензии не будут рассматриваться в суде.

На первом слушании адвокат Абрамовича заявил, что в книге повторяются «неточности о роли Абрамовича в различных событиях» и делаются ложные и оскорбительные заявления о нём, которые при этом являются «совершенно безосновательными».

Белтон писала книгу «Люди Путина» семь лет и работала в Москве в качестве шефа бюро Financial Times. В прошлом месяце она была названа выдающимся расследующим журналистом 2021 года на премии имени Сергея Магнитского, российского юриста, занимавшегося борьбой с коррупцией и погибшего в тюрьме, заключает британская газета The Guardian.