 

Самолёты, пропавшие в Казани, в последний раз видели на палубе корвета «Проворный»

23.12.2021, 16:51, Разное
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Полиция вышла на след 10 самолётов спецназначения, пропавших накануне с площадки Казанского авиастроительного завода. Выяснилось, что неделю назад они приземлились на палубу корвета «Проворный», где 17 декабря произошёл сильный пожар.

Лёгкие сельскохозяйственные самолёты МВ-500 построены казанской авиастроительной фирмой «МВЕН» на деньги «Ростеха». Разногласия между производителем и заказчиком привели к серии судебных тяжб, из-за которых машины находились под арестом и хранились в казанском филиале компании «Туполев». Во вторник, придя осмотреть самолёты, представители Ростеха не обнаружили их на площадке.

«Как показало расследование, представители Военно-морского флота без предупреждения перегнали самолёты стоимостью 160 миллионов рублей на петербургскую «Северную верфь», где завершалось строительство корвета «Проворный» стоимостью в 30 миллиардов рублей. Этот перелёт был необходим для проверки способности МВ-500 нести морское ракетно-бомбовое вооружение. В ходе пожара эвакуировать самолёты с палубы не удалось», – сообщила военная прокуратура.

Как и любой другой отечественный сельскохозяйственный самолёт, МВ-500 имеет двойное назначение. Вместо баков с удобрениями на него могут подвешиваться баки для напалма и свободнопадающие фугасные бомбы, а опрыскивающая аппаратура в течение часа заменяется на высокоточные противолодочные ракеты-торпеды. Уникально короткая дистанция разбега и пробега позволяет ему работать с палубы не только авианосцев, но даже эсминцев или корветов.

Сейчас военные следователи пытаются обнаружить останки самолётов среди обгорелых конструкций. Однако, учитывая широкое применение пластика при строительстве МВ-500, это вряд ли удастся.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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