 

Анна Меркулова назначена заместителем председателя правления ТАР

23.12.2021, 16:48, Разное
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Глава холдинга возглавила проектный блок ассоциации, где займется вопросами организации проектно-изыскательских работ и формирования нормативно-технической базы подземного строительства. Кроме того, Анна Меркулова будет курировать работу Научно-технического экспертного совета.

Напомним, ранее членами правления ТАР также стали топ-менеджеры компании “Моспромпроект”, входящей в группу компаний “Моспроект-3”: советник генерального директора по проектированию объектов метрополитена Евгений Чумаков и технический директор Дмитрий Цюпа.

ГК “Моспроект-3” – ключевой участник основных транспортных проектов страны. При реализации программы развития московского метрополитена специалистами холдинга предложены десятки технологических решений, направленных на оптимизацию освоения подземного пространства. Сегодня инженеры ГК “Моспроект-3” также задействованы в проекте создания челябинского метротрамвая и расширения сети нижегородского метрополитена.



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