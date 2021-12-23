Ученые: фисташки являются хорошим средством от высокого давления

Исследователи Американской кардиологической ассоциации выяснили, что фисташки способны понижать повышенное давление во время сна. Было установлено, эти орехи обладают натуральными гипотензивными свойствами.

Во время исследования был проведён четырёхнедельный эксперимент, где участников, у которых наблюдалась склонность к диабету второго типа, а также повышенному артериальному давлению, разделили на две категории. Испытуемые первой группы употребляли пищу с малым содержанием жиров, второй – рацион с умеренной жирностью, включая фисташки. В ходе эксперимента было установлено, что участники второй группы оказались менее подвержены некоторым источникам опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Также было отмечено, что артериальное давление существенно снизилось. Особенно это отмечалось во время сна.

Исследователи объяснили, что в фисташках содержится аминокислота, которая непосредственно влияет на расширение сосудов, благодаря чему снижается давление.

Источник: www.medikforum.ru