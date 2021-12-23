 

Психотерапевт Маргарита Сладкова рассказала, как справиться с панической атакой

23.12.2021, 16:46, Разное
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В последнее время люди чаще начали жаловаться на появление панических атак. Врач Сладкова объяснила, как справиться с недугом.
Во время панической атаки человека сопровождает чувство непреодолимого страха, которое зачастую объединяется с тошнотой и рвотой. В этом году к специалистам обратилось большое количество людей с данным психологическим недугом. Это связывают с нестабильной ситуацией в стране и с пандемией коронавируса. Психотерапевт Маргарита Сладкова рассказала, что делать, если человек столкнулся с приступом панической атаки.

Врач объяснила, что зачастую паника развивается вследствие сильного стресса, эмоций или излишней тревоги. Психологическая атака не угрожает жизни человека и не может стать причиной смерти. Сладкова сообщила, что началом панической атаки становятся плохие навязчивые мысли. При этом у человека могут возникнуть тошнота, головокружение, тахикардия, повышенная тревожность, приступы удушья, жар, дрожь, скачки давления, одышка, нарушение сна и онемения конечностей.

По словам психотерапевта, для избавления от панической атаки нужно убрать вышеперечисленные симптомы. Очень помогает правильно дыхание и метод 5-4-3-2-1, во время которого человеку нужно найти 5 любых предметов, услышать 4 звука, пощупать 3 вещи, определить 2 различных запаха и съесть 1 продукт. Это поможет успокоиться и справиться с тревожными мыслями. Если такие методы не помогают, нужно позвать на помощь родных или вызвать скорую помощь. При частых проявлениях беспричинной паники Сладкова рекомендует обратится к врачу и пройти курс психотерапии. В некоторых случаях человеку могут назначить медикаментозное лечение.

Источник: solenka.info



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