 

В Германии зафиксировали первую смерть инфицированного «омикроном»

23.12.2021, 16:34, Новости дня
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Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.

По информации СМИ, умер человек в возрасте от 60 до 79 лет. Заражение вариантом «омикрон» было обнаружено путем секвенирования генома, информирует ТАСС.

Ранее первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» была зафиксирована в США.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».



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