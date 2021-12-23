 

Песков заявил о зеркальных действиях из-за ситуации вокруг RT

23.12.2021, 16:34, Новости дня
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Ситуация со снятием с сетки вещания телеканала RT DE в Европе требует адекватных зеркальных мер, сообщил в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное, наверное, защитить интересы RT. Это будет полезнее, чем заниматься ответной реакцией. Но в любом случае это требует зеркальных действий каких-то адекватных, так, чтобы не стрелять себе в ногу», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что германский медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из Москвы.

В пресс-службе канала заявили, что действия регулятора неправомерны, а решение будет обжаловано в суде. В MABB считают, что большая часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент должен тоже попадать под юрисдикцию Германии.

Ранее также сообщалось, что медиарегулятор начал расследование в отношении RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. По итогам говорилось о введении запрета на вещание или штрафе. 



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