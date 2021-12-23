“Я даже в компанию приходил и говорил: “Я картавый, просьба не обижать”. Wellboy рассказал, почему отказался заниматься с логопедом

“Меня раньше это обижало. Бывало, кто-то там втихаря вспомнит, что я картавый. Но я умел всегда выкручиваться, отшучиваться. Я даже в компанию когда-то приходил и говорил: “Здорово, я картавый, просьба меня не обижать и не трогать. И специально вставлял как можно больше буквы “р”, – признался он.

Артист отметил, что в детстве занимался логопедом, но ему “не зашло”.

“Я сказал: “Ма, я не хочу всех этих мучений, каторг. Она сказала: “Ну говори, как говоришь, все же тебя понимают”, – рассказал Wellboy.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”, которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

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