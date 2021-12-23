“Толкал, плевался, провоцировал конфликты”. В Херсонской области полиция составила админпротокол на родителей четвероклассника

В полицию обратилась жительница Бериславского района. Она рассказала, что ее 10-летнего сына обижает одноклассник. Проверка ювенальной превенции и подтвердила факт буллинга.

“Выяснилось, что от травли страдал не только сын заявительницы, но и другие ученики класса. Буллер толкал детей, плевался в них, словесно обижал и систематически провоцировал конфликты. Учителя объяснили, что булер агрессивно обращался со всеми детьми, на замечания учителей не реагировал. Они проводили исполнительную работу с ребенком, но ситуация не изменилась”, – отметили в МВД.

В присутствии родителей и учителей инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с учеником. В отношении одного из родителей мальчика составили административный протокол по ст.173-4 (буллинг) Кодекса об административных правонарушениях Украины.

В полиции призвали не замалчивать случаи буллинга, чтобы предотвратить последствия травли.

Контекст:

18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по противодействию буллингу”. 16 января тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал документ. Закон вступил в силу 19 января.

По информации ЮНИСЕФ, с буллингом в той или иной форме сталкивались 67% детей в Украине.

В Украине в октябре 2021 года запустили в Telegram чат-бот, который будет помогать подросткам, столкнувшимся с буллингом. Он содержит 250 видеоблогов, разработанных психологами. “Виртуальный друг” также призван помочь несовершеннолетним, которые столкнулись с проблемами переходного возраста.

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