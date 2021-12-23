 

Путин высказался о нищих украинских пенсионерах: Плюются в экран

23.12.2021, 16:02, Разное
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Один из работников СМИ, задавая российскому лидеру вопрос, заявил, что украинцы, слыша о вероятных военных действиях, “смотрят и плюются в
экран”, поскольку, по их мнению, на их территории война началась семь лет назад. В этом они обвиняют нашу страну.

Президент России ответил, что всегда существуют люди, которые могут плюнуть в экран. При этом он подчеркнул, что таким образом некоторые украинцы реагируют не только на какие-либо действия России, но и на то, что творится в их государстве.

Владимир Путин констатировал, что на Украине — “полная нищета”. Когда же депутаты приезжают в регионы,
пенсионеры интересуются, за что они их уничтожают.

“Конечно, плюются в
экран”, – заявил российский лидер. Владимир Путин добавил, что будущее Донбасса должны решать живущие там люди. Так, согласно Минским соглашениям, Россия является посредником
в урегулировании конфликта, но нашу страну намерены сделать одной из сторон.

Также президент напомнил недовольным, что Украину создал Владимир
Ленин при образовании СССР. Он сделал это после того, как американская журналистка спросила его о выдвинутых Россией требованиях гарантий безопасности,
включающих невступление Незалежной в НАТО. Владимир Путин заявил, что России не по душе то, что США заявились “со своими ракетами к нашему дому”.



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