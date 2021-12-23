 

Уролог предупредил об опасности термобелья для мужской фертильности

23.12.2021, 15:58, Разное
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Врач-уролог Константин Антонов рассказал о вредном воздействии тёплого белья на мужчин, которые в обозримом будущем планируют заводить детей.
«Регулярный перегрев может негативно отразиться на мужской репродуктивной функции», – объяснил Антонов. Также врач добавил, что это обратимый эффект, но если в скором времени житель собирается стать отцом, то при продолжительном пребывании в помещении дополнительный слой белья лучше всё-таки снимать.

Также Константин Антонов отметил, что при выборе термобелья стоит обращать внимание на ткань, из которой оно сделано. По мнению медика, безопаснее носить бельё с эффектом отведения влаги. Быстрее всего с этой задачей справятся синтетические изделия из полиэстера, полиамида, эластана. Это сводит к минимуму риск размножения бактерий, что, в свою очередь, поможет избежать воспалительных процессов мочевыводящих путей и половых органов в целом.

А вот для рыбалки и охоты, например, стоит отдавать предпочтение изделиям из хлопка и шерсти – они отводят влагу чуть медленнее, пишет портал Nation News.

Источник: www.gazeta.ru



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