 

Максакова просила помощи у Путина, но считает, что Крым принадлежит Украине

23.12.2021, 15:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мария Максакова, бывший депутат и известная оперная певица, решила попросить помощи у Владимира Путина. Объясняет она это тем, что получает многочисленные угрозы от своего бывшего мужа.
Однако в своем интервью, когда певицу спросили ее личное мнение по поводу Крыма, звезда Мариинского театра, ссылаясь на международное право, ответила, что Крым является частью Украины.

Мария Максакова опасается возвращаться домой в Россию, так как неоднократно получала многочисленные угрозы от своего бывшего мужа Владимира Тюрина. По ее словам, бывший супруг манипулировал их общими несовершеннолетними детьми и смог добиться того, чтобы квартира Максаковой отошла детям. Но певица уверена, что ее бывший муж попросту отобрал у нее квартиру с помощью детей. Теперь же он намекает, что Максаковой стоит опасаться за свою жизнь, если она продолжит судебные разбирательства по поводу жилья. Певица была вынуждена обратиться за помощью к президенту Российской Федерации.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Мнение: Отличается ли Владимир Дубровский от Саши Белого?

24.07 / Мнение: Неудобная плоская хреновина

28.11 / Мнение: Разбор самостоятельной работы

18.09 / Младший сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке

28.09 / Мошенники подделали подпись певицы Герзмавы и пытались отсудить 5 миллионов рублей

16.05 / Мнение: История золушки

14.10 / В прошлом веке эволюция была благосклонна к людям с сильными кистями рук – исследование

16.08 / Скандалы: Намытые миллионы

25.12 / Мнение: Историк Соколов получил 12,5 лет тюрьмы

28.11 / Тотальный черный – безусловный тренд, но порой он выглядит мрачновато: акцентные элементы гардероба, которые помогут освежить образ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика