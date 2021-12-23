Максакова просила помощи у Путина, но считает, что Крым принадлежит Украине

Мария Максакова, бывший депутат и известная оперная певица, решила попросить помощи у Владимира Путина. Объясняет она это тем, что получает многочисленные угрозы от своего бывшего мужа.

Однако в своем интервью, когда певицу спросили ее личное мнение по поводу Крыма, звезда Мариинского театра, ссылаясь на международное право, ответила, что Крым является частью Украины.

Мария Максакова опасается возвращаться домой в Россию, так как неоднократно получала многочисленные угрозы от своего бывшего мужа Владимира Тюрина. По ее словам, бывший супруг манипулировал их общими несовершеннолетними детьми и смог добиться того, чтобы квартира Максаковой отошла детям. Но певица уверена, что ее бывший муж попросту отобрал у нее квартиру с помощью детей. Теперь же он намекает, что Максаковой стоит опасаться за свою жизнь, если она продолжит судебные разбирательства по поводу жилья. Певица была вынуждена обратиться за помощью к президенту Российской Федерации.

Источник: politexpert.net