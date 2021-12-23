 

Киркоров назвал себя олицетворением зла в фильме «Последний богатырь»

23.12.2021, 15:58, Разное
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Поп-король РФ Филипп Киркоров сыграл Жар-птицу в фильме «Последний богатырь: посланник Тьмы» режиссера Дмитрия Дьяченко. По мнению артиста, его герой олицетворяет темные силы.
Изначально продюсеры на роль Жар-птицы искали женщину, но после осознали, им нужен поп-король. Поскольку Киркоров всегда готов к перевоплощениям и новому опыту, он принял предложение даже не читая сценарий.

«Я — олицетворение зла, зла в шоу-бизнесе. Жар-птица с душком. Я всегда любил играть отрицательные роли, сценарий дописывали под меня. Самая главная фишка в том, что я буду рожать», – поделился певец программе «Кино в деталях».

По словам Киркорова, он будет не простой Жар-птицей. Даже здесь поп-королю удалось «немножко похулиганить», но в остальному все чинно и благородно – ведь кино для детей. Народный артист очень доволен своим участием в популярном проекте.

Премьера фильма «Последний богатырь: посланник Тьмы» состоялась 21 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь».

Источник: slovodel.com



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