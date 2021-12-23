Сотрудники КГБ Беларуси задержали россиянина

…по делу о терроризме из-за поджога машины милиционера и прокола колес троллейбусов.

Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси задержали россиянина, живущего в Гомеле, по делу о терроризме. Об этом пишет белорусское госагентство БелТА.

Начальник УКГБ Александр Мельников заявил, что задержанный россиянин поджег «по экстремистским, политическим мотивам» личный автомобиль первого заместителя начальника управления департамента исполнения наказаний по Гомельской области и проколол колеса 39 троллейбусов «с целью остановки движения общественного транспорта» в Гомеле. «В настоящее время управлением в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма», — сказал Мельников. Имя задержанного и другие подробности не приводятся.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что президент РФ Владимир Путин следит за судьбой россиян, в отношении которых проводятся судебные разбирательства или которые оказались под стражей в Беларуси. «Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства. Все, что можно, делается для защиты интересов наших граждан», — приводит его слова «Интерфакс». Среди россиян, подвергшихся преследованию в Беларуси — Софья Сапега, подруга экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, Егор Дудников и Дмитрий Попов, приговоренный к 16 годам лишения свободы по делу блогера Сергея Тихановского.

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В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что на тот момент в Беларуси под стражей находились 785 россиян. «Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — отбывающих наказание. Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все», — сказала она (цитата по ТАСС).

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