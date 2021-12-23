 

Путин назвал причину подорожания жилья

23.12.2021, 15:46, Новости дня
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о низких ставках по ипотечным кредитам, которые ведут к подорожанию жилья и отметил позитивный эффект от них для российских семей.

«Дешевая ипотека ведет к удорожанию [жилья]. Но все-таки это привело и к тому, что 90 млн кв. метров [жилья] мы построили. Позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшат свои жилищные условия, кратно увеличивается», – сказал глава государства.

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