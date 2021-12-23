 

Путин сказал, что может дать счастье в наступающем году

23.12.2021, 15:46, Новости дня
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, что может дать в наступающем году счастья и оптимизма.

«Реализация наших планов. Ну а как же? В этом же смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей», – ответил Путин, информирует РИА «Новости».

По его словам, сейчас нужно думать не о «политических планах на 2024-й год», а решать проблемы пенсионеров, повышать уровень жизни россиян.

Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.

Следите за большой пресс-конференцией президента Владимира Путина в нашем Telegram-канале.



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