 

Звезда комедии “Один дома” арестован за то, что избил и пытался задушить свою девушку

23.12.2021, 15:34, Новости дня
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В публикации отмечается, что в начале декабря 44-актер в качестве приглашенного гостя посетил съезд фанатов OKC Pop Christmas Con в Оклахома-Сити вместе со своей девушкой. Во время мероприятия они выпивали, а спор между парой начался из-за того, что подруга актера бесплатно дала двум женщинам открытки с автографом Рэтрея. Конфликт перерос в насилие, когда они вернулись в номер отеля.

Также известно, что Рэтрей пытался задушить свою подругу, а когда та попыталась вырваться и убежать, он ударил ее рукой. Полицейские зафиксировали у девушки многочисленные травмы, включая ушиб на груди, синяки под глазами и разбитую губу.

Контекст:

Рэтрей родился 11 января 1977 года в  Нью-Йорке. Популярность ему принесла роль Базза Маккаллистера в двух фильмах франшизы “Один дома”.

В 2019 году Рэтрей снялся в фильме “Стриптизерши”, продюсером и исполнительницей главной роли в котором была американская актриса и певица Дженнифер Лопес.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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