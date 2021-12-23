 

В 2022 году в Украине начнут продумано утеплять 5 тыс. многоэтажек – глава правительства

23.12.2021, 15:34, Новости дня
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“Начнем с продуманого утепления и модернизации 5 тыс. многоквартирных домов. Также вместе с нашими международными партнерами будет повышена энергоэффективность сотен школ, больниц, садиков, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мероприятий – сокращение потребления газа на 30-40% в следующие годы”, – сказал он.

По словам главы правительства, “вместе с запланированным повышением собственной добычи газа это позволит обеспечить настоящую энергонезависимость” Украины.

27 октября Шмыгаль говорил, что приоритетом украинской власти становятся поиск альтернативных источников топлива, развитие возобновляемой энергетики и энергомодернизация.

По его данным, внедрение мер по энергоэффективности в коммунальной сфере может обеспечить Украине до $1,5 млрд экономии ежегодно.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Из-за высокой стоимости газа в Украине прогнозировали ряд проблем, в том числе с поставками хлеба и с урожаем в 2022 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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