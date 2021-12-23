 

Журналист-тамада – Личное мнение

23.12.2021, 15:16, Разное
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С упорством, достойным лучшего применения, тамада Собчак прорвалась на пресс-конференцию к Путину.

Нет, широкое представительство средств массовой информации у Президента России — это прекрасно. Беда в том, что из журналистского опыта у Собчак — Дом 2.

https://t.me/lenamiro/10481

Зачем руководителю страны вопросы с лобного места? Понимая это, Собчак аккредитовалась не от развлекательного канала ТНТ, а от непонятно кого.

Дайте девочке, устало сказал Путин координаторам. Вместо девочки, микрофон дали тётке, которая пошла сразу в карьер.

И присутствующим стало неудобно, как только тамада раскрыла рот.

Кто-то скажет, что темы пыток, на которых пиарится последние недели Ксения, важна для всех сидельцев. Важна, никто не спорит — беда однако в том, что за что бы ни бралась Собчак, она всё изгадит.

Отсидевший насильник, вместо порицания, получает минуту славы. Несчастный Моргенштырка — проблемы с законом. Что получат от Собчак общественные деятели, расследующие пытки, остаётся только гадать.

В лучшем случае, тётка с бревна публичной трансляции важную тему просто заболтает до рвоты. Пытки-пытки, пытки, пытки — никто уже слышать о них не хочет.

Вот — эффект-дефект тамады Собчак.

Я уважаю амбиции человека. Ну, хочет тётка в 40 лет превратиться из тамады в журналиста — бывает.

Но вместо получения базовых знаний, вместо приобретения опыта, тётка скачет на всех, путая пресс-конференцию Президента и лобное место публичной трансляции.

Ну, как Боня на красной дорожке.

Собчак, уймись — никогда ты журналистом не станешь. Веди свадьбы, корпоративы — это твоё.

Источник: Лена Миро



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