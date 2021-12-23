Ученые рассказали, с чем есть овсянку, чтобы снижать холестерин

Диетологи рассказали о продуктах, с которыми завтраки из овсянки будут не только вкуснее, но и помогут снизить холестерин.

Овсяная каша считается лидером полезных завтраков. Она прекрасно насыщает, а также оказывает благотворное действие на сердечно-сосудистую систему, иммунитет и ЖКТ. Овсянка богата витаминами и микроэлементами.

Вот некоторые варианты вкусных и полезных добавок к овсяной каше на воде или на молоке.

Изюм с грецким орехом. Грецкий орех понизит холестерин, а изюм богат калием.

Черника с кленовым сиропом. Овсяная каша хорошо сочетается с черникой и кленовым сиропом. Черника укрепляет сердце, а кленовый сироп добавит приятный сладкий вкус.

Арахисовая паста. Ее можно не только мазать на хлеб, но и добавлять к овсянке. В ней много белка и нет холестерина.

Шоколад и клубника. Черный шоколад борется с холестерином, а клубника богата антиоксидантами.

Хорошим дополнением к овсянке также могут стать груша, корица, цитрусовые.

Источник: doctorpiter.ru