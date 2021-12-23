 

Ученые рассказали, с чем есть овсянку, чтобы снижать холестерин

23.12.2021, 15:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетологи рассказали о продуктах, с которыми завтраки из овсянки будут не только вкуснее, но и помогут снизить холестерин.
Овсяная каша считается лидером полезных завтраков. Она прекрасно насыщает, а также оказывает благотворное действие на сердечно-сосудистую систему, иммунитет и ЖКТ. Овсянка богата витаминами и микроэлементами.

Вот некоторые варианты вкусных и полезных добавок к овсяной каше на воде или на молоке.

Изюм с грецким орехом. Грецкий орех понизит холестерин, а изюм богат калием.

Черника с кленовым сиропом. Овсяная каша хорошо сочетается с черникой и кленовым сиропом. Черника укрепляет сердце, а кленовый сироп добавит приятный сладкий вкус.

Арахисовая паста. Ее можно не только мазать на хлеб, но и добавлять к овсянке. В ней много белка и нет холестерина.

Шоколад и клубника. Черный шоколад борется с холестерином, а клубника богата антиоксидантами.

Хорошим дополнением к овсянке также могут стать груша, корица, цитрусовые.

Источник: doctorpiter.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Он элегантнее, чем думают многие: как вписать стиль милитари в свой образ

03.04 / Евровидение выделило квоту на призовые места для чернокожих исполнителей

02.09 / Леонид Волков поблагодарил Роскомнадзор за рекламу приложения «Навальный»

02.03 / C МКС катапультируют всех женщин – для экономии кислорода

03.11 / Как управляющие компании заставляют невнимательных жильцов платить больше

22.04 / От перевозок сократив навар, Россия НАТО нанесла удар

13.08 / Четвертый день митингов и задержаний в Беларуси. Стрельба по окнам и увольнения журналистов госканалов

03.05 / Депутатовка

28.09 / Тревожные люди страдают в старости от деменции и болезни Альцгеймера

10.12 / Мнение: Взрыв космического корабля Starship

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика