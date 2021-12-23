Цирк уже готов дарить новогоднюю сказку

Филиалы Росгосцирка закончили интенсивную предновогоднюю подготовку и готовы радовать результатом. Праздничные представления уже прошли на манеже Курского и Новокузнецкого, Тверского и Пермского, Волгоградского и Саратовского цирков.

В Саратове зрителей порадовали цирковой программой «Счастливый билет». Она создана по мотивам русской сказки, в которой главная героиня отправляется в путешествие, сопровождающееся разными препятствиями. Дорога домой будет полна приключений, на пути героине встретятся смелые акробаты, эквилибристы, экзотические звери. Еще один важный персонаж – Хранитель чудес, он отвечает за встречу девушки с символами грядущего года – тиграми.

Кировский филиал также встретил зрителя обновленной праздничной программой под названием «Новогоднее Джамбо-шоу». Вместе с героями представления зрители могут побывать в разных странах мира. Главой этой сказочной зимней экспедиции является, конечно, Дед Мороз. На текущей неделе ещё в 21 филиале Росгосцирка начнутся новогодние представления.

Уже в эти выходные жители и гости Санкт-Петербурга смогут побывать на премьере спектакля «Быть по сему!». Шоу приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Великого – первого российского императора. Памятную дату будут отмечать в наступающем 2022 году. История о русском правителе будет подана доступным для детей языком.

Представить зрителю новогоднюю программу также готовы в Астраханском и Владивостокском, Ивановском и Костромском, Магнитогорском и Нижегородском, Екатеринбургском и Сочинском цирках, а также в ряде других филиалов Росгосцирка.