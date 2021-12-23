Путин назвал способ борьбы с западной «культурой отмены»

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о «системных проблемах» на Западе, а именно «культуре отмены», в числе которых и понятия «мама», «пол».

«Эта карета пойдет неизбежно. Так же, как и пандемия. И нам от этого никуда не деться, просто искать эффективное противоядие. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл», – цитирует его РИА «Новости».

Путин привет пример: в США один заключенный объявил себя женщиной и попросил перевести его в женскую тюрьму, где он тут же изнасиловал свою сокамерницу. «Должен же быть здравый смысл», – повторил Путин.

Кроме того, президент считает, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.

«Сила в том, что в РФ люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры. У всех народов Российской Федерации есть моральная защита от такого мракобесия. Да пусть они там делают что хотят. Мы должны брать все самое лучшее, быть на марше, лидером в технологиях, в экономике. Но, надеюсь, что у наших народов хватит глубинных иммунных систем защиты. А бороться с этим нужно не окриками и обвинениями, а поддержкой традиционных ценностей», – заключил Путин.

Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.

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