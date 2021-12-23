 

Подавший иск против Деда Мороза юрист захотел встретиться в суде с Путиным

23.12.2021, 15:03, Новости дня
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Юрист Игорь Мирзоев, подавший заявление на Деда Мороза из-за невыполненных желаний, готов встретиться с Владимиром Путиным в суде.

«Я еще больше воодушевился, еще больше энтузиазма появилось. Давно хочу познакомиться с ним лично. С удовольствием встретимся с ним в суде», – сообщил Мирзоев радиостанции «Говорит Москва».

Между тем, иск юриста из Петербурга к Деду Морозу о невыданных подарках и моральном ущербе в 10 млн рублей еще не поступил в Великоустюгский районный суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Накануне юрист Игорь Мерзоев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. В иске юрист требует подарить «обещанные подарки в количестве 23 штук» и исполнить «самые заветные мечты». Также он планирует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.

В четверг на итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске.

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции выразил готовность выступить адвокатом по иску к Деду Морозу от юриста из Петербурга.

«Я тоже юрист из Петербурга. Поскольку я юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», – отметил Путин.

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